Giambruno Federica Bianco e il giallo del selfie rimosso

«Noi» e un cuoricino. Due selfie gemelli. Stessa posa. Una foto con uno sfondo che rimanda a vacanze in Puglia (la terra d’origine di lei). L’altra più autunnale. Federica Bianco esce allo scoperto sui social e per la prima volta posta foto insieme ad Andrea Giambruno. Il selfie rimosso di Federica Bianco e Andrea Giambruno. Uno dei due selfie rimossi dai social della coppia. Paparazzati da diversi rotocalchi, mai l’ ex compagno di Giorgia Meloni era apparso sul profilo dell’avvenente ‘beauty coach’, con cui fa coppia fissa da più di un anno (dopo la love story di lei con il leghista Andrea Crippa ). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Giambruno, Federica Bianco e il giallo del selfie rimosso

