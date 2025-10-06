Giallo Koopmeiners è stato già venduto | le condizioni della Juve

Il nome di Koopmeiners continua a rimanere nell’ombra, un giallo che la Juve sembra aver già risolto. Non c’è altra soluzione se non l’addio. Nella Juventus di Igor Tudor ci sono ancora più dubbi che certezze. Dopo un’estate di grandi investimenti, con oltre 170 milioni spesi tra riscatti e nuovi acquisti, il rendimento in campo non ha ancora convinto fino in fondo. L’impressione è che qualcosa non stia funzionando nel cuore del centrocampo, dove Teun Koopmeiners continua a rappresentare un enigma tecnico e tattico di difficile soluzione. Arrivato nell’estate del 2024 per una cifra monstre di 60 milioni di euro dall’ Atalanta, l’olandese avrebbe dovuto garantire qualità, inserimenti e leadership in una mediana rinnovata. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

