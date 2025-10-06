Giacomo Nizzolo ai saluti | si ritira un memorabile Campione d’Europa Bicicletta al chiodo per un coriaceo velocista

Campione d’Europa, due volte Campione d’Italia, trentuno vittorie da professionista, una tappa al Giro d’Italia, due volte maglia ciclamino alla Corsa Rosa. Semplicemente: Giacomo Nizzolo. Un velocista coriaceo, il penultimo italiano capace di imporsi nella rassegna continentale, uno sprinter di indubbia caratura tecnica e soprattutto sempre dedito al lavoro, esemplare in gruppo per una tenacia rimarchevole e una combattività encomiabile. Oggi si sono scritti i titoli di coda sulla carriera agonistica del 36enne brianzolo: con l’89mo posto alla Coppa Bernocchi, corsa che vince nel 2016 dopo la stoccata tricolore e l’affermazione al Giro del Piemonte, si è chiusa l’avventura tra i professionisti dell’attuale alfiere della Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it

