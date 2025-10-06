Giacomo Cunial | Ricomincio da Bassano Il tempo è galantuomo

Tuttorally.news | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pilota veneto torna alle corse dopo una lunga pausa, con la Peugeot 208 Rally4 del team DS Sport e i colori della Scuderia EASI. Al suo fianco il navigatore Fabio Grimaldi. Dopo una lunga pausa, Giacomo Cunial torna a indossare il casco. Lo farà in occasione del Rally di Bassano, valido per il girone . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

giacomo cunial ricomincio bassanoGiacomo Cunial torna ai rally al Rally Bassano 2025: “C’è una luce che non si spegne mai” - Dopo dieci anni lontano dalle prove speciali, Giacomo Cunial è pronto a rimettersi il casco e tornare in gara. Lo riporta rallyssimo.it

