GI Caserta Sguardi incrociati sull’impresa | incontro al Belvedere di San Leucio

Ildenaro.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sala Convegni del Belvedere di San Leucio ha ospitato l’evento  “Sguardi incrociati sullimpresa”, organizzato dal  Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Caserta, guidato dal presidente  Gianpaolo Bo, con la partecipazione del  Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Campania. L’iniziativa ha rappresentato un dialogo tra generazioni di imprenditori, con l’obiettivo di condividere esperienze, visioni e valori che possano ispirare un modello di crescita sostenibile per il territorio. Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali di  Gianpaolo Bo, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Caserta, di  Francesco Basile, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Campania, e di  Luigi Della Gatta, presidente di Confindustria Caserta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

