Ghost of Yotei si aggiorna | arriva la patch 1.008 per migliorare stabilità e correggere bug

Sucker Punch Productions continua a ottimizzare Ghost of Y?tei, pubblicando un nuovo aggiornamento che punta a perfezionare l’esperienza di gioco. Dopo le due patch correttive distribuite al lancio, il team ha infatti rilasciato la versione 1.008 (build completa 1.008.000), un update mirato alla stabilità generale e alla risoluzione di diversi problemi tecnici riscontrati dai giocatori nelle prime ore dopo l’uscita. I principali problemi corretti con l’aggiornamento 1.008. Al momento lo studio non ha ancora diffuso note ufficiali dettagliate, ma diversi utenti segnalano che la nuova patch interviene su alcune delle criticità più comuni riscontrate dopo il debutto del gioco. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

