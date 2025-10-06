Ghost of Yotei | Guida al Parry – Come eseguirlo correttamente

In Ghost of Y?tei, la parata è una delle abilità più importanti da padroneggiare. Non serve solo a bloccare gli attacchi con il bagliore blu, ma anche a creare l’occasione perfetta per un contrattacco devastante. Tuttavia, molti giocatori hanno notato che il sistema può risultare un po’ severo: anche premendo L1 con il giusto tempismo, capita di venire colpiti da una lancia o da una katana. Fortunatamente, esiste un metodo per aumentare la finestra di parata e rendere il sistema molto più fluido e preciso. Potrebbe interessarti anche Come ottenere monete velocemente Come ampliare la finestra di parata. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

