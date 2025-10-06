Gettava rifiuti sugli argini del Tevere lanciandoli dal parapetto denunciato

Roma, 6 ottobre 2025 – Intercettato e denunciato dalla polizia locale di Roma Capitale l’uomo responsabile di aver abbandonato, in più occasioni, dei sacchetti di rifiuti sulle sponde del fiume, lanciandoli dal parapetto del lungotevere. Ricevute le prime segnalazioni, gli agenti del I Gruppo Prati dei caschi bianchi hanno avviato subito le indagini del caso risalendo, nel giro di poco tempo, al responsabile, un cittadino residente fuori Roma, che si recava nella Capitale per motivi di lavoro. Gli operanti, dopo aver visionato le immagini di diverse telecamere della zona, hanno individuato l’uomo che, a bordo del proprio veicolo, era solito fermarsi in un tratto del lungotevere, per poi avviarsi a piedi lungo il parapetto che costeggia il fiume e gettare i sacchetti dei rifiuti domestici sugli argini del Tevere. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

