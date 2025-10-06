Gettava rifiuti sugli argini del Tevere lanciandoli dal parapetto denunciato

Roma, 6 ottobre 2025 – Intercettato e denunciato dalla polizia locale di Roma Capitale l’uomo responsabile di aver abbandonato, in più occasioni, dei sacchetti di rifiuti sulle sponde del fiume, lanciandoli dal parapetto del lungotevere. Ricevute le prime segnalazioni, gli agenti del I Gruppo Prati dei caschi bianchi hanno avviato subito le indagini del caso risalendo, nel giro di poco tempo, al responsabile, un cittadino residente fuori Roma, che si recava nella Capitale per motivi di lavoro. Gli operanti, dopo aver visionato le immagini di diverse telecamere della zona, hanno individuato l’uomo che, a bordo del proprio veicolo, era solito fermarsi in un tratto del lungotevere, per poi avviarsi a piedi lungo il parapetto che costeggia il fiume e gettare i sacchetti dei rifiuti domestici sugli argini del Tevere. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Lancio di rifiuti dall’auto: multa tra 1.188 e 18mila euro. Per i casi più gravi carcere fino a 7 anni. Il Decreto-legge 116 dell'8 agosto 2025 prevede una sanzione anche per chi getta una sigaretta dal finestrino. E nei casi più gravi si rischia il carcere dai 6 mesi Vai su Facebook

Con la modifica al Codice della Strada chi getta #rifiuti da un veicolo rischia #multe pesantissime, la reclusione o la sospensione della #patente. Un mozzicone di sigaretta può costare fino a 1188 € mentre per lattine o sacchetti si va da 1500 a 18000 € - X Vai su X

