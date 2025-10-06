Getta l'immondizia nel Tevere lanciandola dal parapetto denunciato | è un pendolare che vive fuori Roma

Aveva più volte gettato sacchi d'immondizia sulle sponde del Tevere. Ora la polizia locale di Roma Capitale ha intercettato e denunciato l'uomo. Si tratta di un 47enne non residente nella Capitale, ma che vi si recava per lavoro. È accusato di gravi reati ambientali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: getta - immondizia

Nuove sanzioni per chi getta immondizia dal veicolo, dai 1118€ per fazzoletti e sigarette a 18mila€ di multa e arresto per “rifiuti pericolosi”

Nuove sanzioni per chi getta immondizia dal veicolo, dai 1118€ per fazzoletti e sigarette a 18mila€ di multa e arresto per “rifiuti pericolosi”

Sono previste dal decreto legge n. 116 dallo scorso 9 agosto ci sono sanzioni pesanti per chi getta immondizia dalle auto. Dal Gargano al Salento, il fenomeno è diffuso e le denunce si moltiplicano in tutta la Puglia: aumentano le strade trasformate in cassone Vai su Facebook

Getta l’immondizia nel Tevere lanciandola dal parapetto, denunciato: è un pendolare che vive fuori Roma - Ora la polizia locale di Roma Capitale ha intercettato e denunciato l’uomo. Secondo fanpage.it

Si getta nel Tevere per suicidarsi, carabinieri si tuffano e lo salvano: “Non potevamo restare a guardare” - Sul posto sono accorsi il carabiniere scelto Riccardo Leanza e il vicebrigadiere Clemente Vinciguerra che non hanno esitato e si sono ... Lo riporta fanpage.it