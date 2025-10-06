Gestire due monitor su PC con desktop esteso

Collegare due monitor a un computer amplia lo spazio di lavoro, rendendo più fluido il multitasking. Ad esempio, un freelancer può modificare un documento su uno schermo mentre consulta una tabella Excel sull’altro, o un gamer può tenere il gioco su un monitor e una chat Discord accanto. Configurare un desktop esteso con Windows 11 richiede pochi passaggi e funziona molto bene. LEGGI ANCHE: Come collegare due monitor al PC Requisiti per collegare due monitor. Per usare due monitor, il computer deve supportare più schermi. La maggior parte dei PC moderni lo fa, ma alcuni dettagli vanno verificati. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

