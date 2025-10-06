Gerry Scotti risponde a Stefano De Martino | È un piacere avere un dirimpettaio come te

Stefano De Martino è stato uno degli ospiti più attesi al Festival di Fanpage, Rumore, dove ieri, domenica 5 ottobre, ha parlato con ironia e sincerità della sfida quotidiana che lo vede protagonista nel prime time tra Rai 1 e Canale 5. Il suo Affari Tuoi, infatti, si scontra ogni sera con La Ruota della Fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti, e i due programmi si contendono milioni di telespettatori. Nonostante le frecciatine televisive che si sono scambiati negli ultimi tempi, De Martino ha sottolineato come tra i due conduttori ci sia profonda stima e rispetto professionale. Intervistato da Andrea Parrella sul palco, il presentatore napoletano ha confessato di guardare spesso la trasmissione del collega: “Guardo La Ruota della Fortuna perché le mie partite so già come vanno a finire. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

gerry scotti risponde a stefano de martino 200 un piacere avere un dirimpettaio come te

