Georgia un pezzo d’Europa in tormento e la piazza che non si spegne

Roma, 6 ott – Nel dicembre 2023 la Georgia otteneva lo status di Paese candidato all'Unione europea. Molti lo consideravano un traguardo naturale: un Paese caucasico che guarda a Occidente. Dietro l'apparente buona notizia c'erano già crepe profonde: Bruxelles indicava dodici riforme da fare — diritti, giustizia, libertà dei media — e segnalava la sfiducia fra governo, opposizione e società civile. La Georgia nel pieno del tormento. Una frattura che si è allargata fino al marzo 2023 con il Foreign Agents Draft Law, una legge copiata direttamente da Mosca: si bollavano come " agenti stranieri " ong e giornali che ricevevano fondi esteri.

