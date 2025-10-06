Georgia proteste a Tbilisi dopo elezioni amministrative dominate da filo-russi dimostranti marciano su Palazzo presidenziale 5 arresti - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dimostranti, su invito delle opposizioni, sono scesi in piazza a Tbilisi per boicottare le elezioni, che hanno visto dominare il partito 'Sogno Georgiano' già a guida del Paese da 13 anni Tbilisi, la capitale della Georgia, è nel caos dopo che migliaia di cittadini sono scesi in piazza, sab. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

georgia proteste a tbilisi dopo elezioni amministrative dominate da filo russi dimostranti marciano su palazzo presidenziale 5 arresti video

© Ilgiornaleditalia.it - Georgia, proteste a Tbilisi dopo elezioni amministrative dominate da filo-russi, dimostranti marciano su Palazzo presidenziale, 5 arresti - VIDEO

In questa notizia si parla di: georgia - proteste

Georgia, proteste a Tbilisi: dimostranti tentano irruzione in palazzo presidenziale

Georgia, proteste contro il governo

georgia proteste tbilisi dopoGeorgia, il premier promette ritorsioni dopo le proteste di ieri per il voto amministrativo - Il primo ministro Kobakhidze parla di "rappresaglie", il presidente della Repubblica accusa gli "agenti stranieri". Secondo msn.com

Georgia, scontri a Tbilisi tra polizia e opposizione pro-UE - La polizia georgiana ha usato spray urticanti e idranti il 4 ottobre per disperdere i manifestanti davanti al palazzo presidenziale a Tbilisi, durante le elezioni municipali. Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Georgia Proteste Tbilisi Dopo