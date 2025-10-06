Georgia proteste a Tbilisi dopo elezioni amministrative dominate da filo-russi dimostranti marciano su Palazzo presidenziale 5 arresti - VIDEO

I dimostranti, su invito delle opposizioni, sono scesi in piazza a Tbilisi per boicottare le elezioni, che hanno visto dominare il partito 'Sogno Georgiano' già a guida del Paese da 13 anni Tbilisi, la capitale della Georgia, è nel caos dopo che migliaia di cittadini sono scesi in piazza, sab. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Georgia, proteste a Tbilisi dopo elezioni amministrative dominate da filo-russi, dimostranti marciano su Palazzo presidenziale, 5 arresti - VIDEO

Le proteste a Tbilisi segnano un nuovo capitolo nella crisi georgiana: scontri, arresti e tensioni con l'Ue dopo il voto boicottato dall'opposizione

Radio1 Rai. . #Georgia Nuove proteste contro i filorussi di Sogno Georgiano, al governo dal 2012. Scontri a #Tbilisi tra polizia e alcuni manifestanti che tentavano l'assalto al palazzo presidenziale. Ieri, nella capitale e in decine di comuni, si votava per sinda

Georgia, il premier promette ritorsioni dopo le proteste di ieri per il voto amministrativo - Il primo ministro Kobakhidze parla di "rappresaglie", il presidente della Repubblica accusa gli "agenti stranieri". Secondo msn.com

Georgia, scontri a Tbilisi tra polizia e opposizione pro-UE - La polizia georgiana ha usato spray urticanti e idranti il 4 ottobre per disperdere i manifestanti davanti al palazzo presidenziale a Tbilisi, durante le elezioni municipali. Lo riporta tg24.sky.it