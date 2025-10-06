George Clooney con Amal Alamuddin sul red carpet | lei sembra sempre più giovane

Gli Albie Awards hanno lasciato New York per approdare a Londra. Al Museo di Storia Naturale, George e Amal Clooney hanno accolto oltre quattrocento ospiti per la quarta edizione del premio dedicato a chi si batte per la giustizia e i diritti umani. Sul red carpet, nomi come Meryl Streep, Emma Thompson, Jacinda Ardern e Donatella Versace. Amal Clooney protagonista del red carpet. Amal Clooney ha attirato l’attenzione più di chiunque altro. In un abito color cioccolato, firmato Dario Vitale per Versace, e con un look perfettamente curato, l’avvocato è apparsa in una versione più levigata e luminosa del solito, tanto da far discutere. 🔗 Leggi su Panorama.it

