Genova s’interroga sull’emergenza violenze sessuali | aumentate vertiginosamente superata quota 200 l’anno
Emergono dati allarmanti dal convegno organizzato del Siap Genova su “Codice Rosso e strumenti di tutela delle vittime”. “Le violenze sessuali sono aumentate vertiginosamente, triplicate in dieci anni”. Lo ha dichiarato il criminologo Stefano Padovano, docente all’Università di Genova e alla Cattolica di Milano, durante il convegno organizzato dal Siap a Genova sulla violenza di genere. Le violenze sessuali passate da 66 a oltre 200. Secondo Padovano, i casi registrati a Genova e provincia sono passati “da 66-67 del 2014 a oltre 200 nel 2023”. Un dato definito “ trasversale “, che riguarda tanto la città quanto i centri più piccoli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Anna Orlando. . ROLLI DAYS: questo era il tema della mia interrogazione oggi in consiglio comunale a Genova. Tattica dell’assessore alla cultura ? Spostare il confronto su un tema diverso e così … NON RISPONDERE. Ci riproverò… #VinceGenova #Rolli Vai su Facebook
#ConsiglioregionaleLiguria #RegioneLiguria Valorizzazione dei codici liturgici olivetani dell'Abbazia di San Gerolamo di Genova Quarto. Gianni Pastorino (Andrea Orlando Presidente) interroga @PastorinoGianni https://regione.liguria.it/homepage-consiglio/c - X Vai su X
Genova, Università in campo contro la violenza di genere - Genova – La violenza subita: in Italia il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha patito nel corso della propria vita un abuso fisico o sessuale (dati Istat, riferiti al 2024). Scrive ilsecoloxix.it
Ragazza denuncia violenza, ma potrebbe essere "procurato allarme" - Una ragazza ha denunciato di essere stata violentata nel pomeriggio in una località sulla costa nel promontorio di Portofino (Genova). Come scrive rainews.it