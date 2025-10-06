Genova s’interroga sull’emergenza violenze sessuali | aumentate vertiginosamente superata quota 200 l’anno

Emergono dati allarmanti dal convegno organizzato del Siap Genova su “Codice Rosso e strumenti di tutela delle vittime”. “Le violenze sessuali sono aumentate vertiginosamente, triplicate in dieci anni”. Lo ha dichiarato il criminologo Stefano Padovano, docente all’Università di Genova e alla Cattolica di Milano, durante il convegno organizzato dal Siap a Genova sulla violenza di genere. Le violenze sessuali passate da 66 a oltre 200. Secondo Padovano, i casi registrati a Genova e provincia sono passati “da 66-67 del 2014 a oltre 200 nel 2023”. Un dato definito “ trasversale “, che riguarda tanto la città quanto i centri più piccoli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

