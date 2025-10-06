Genova choc su un autobus in via Cantore | ruba il telefono a una madre col bimbo in braccio

Un 24enne marocchino è stato denunciato per rapina impropria dopo aver sottratto uno smartphone su un autobus a Genova con tre complici. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Un 24enne marocchino è stato denunciato per rapina impropria dopo aver sottratto uno smartphone su un autobus a Genova con tre complici.

