Genova bufera sull’incontro con la Albanese la comunità ebraica s’indigna | ma proprio il 7 ottobre? E la sindaca Salis si defila
Non è solo una questione di inopportuna coincidenza di date. Non solo: la polemica scatenata dall’evento genovese con protagonista Francesca Albanese, r elatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi, non è un semplice scontro sul contenuto, ma un attacco frontale al buon senso, al rispetto istituzionale, e al buon gusto. L’appuntamento, inizialmente previsto in un luogo simbolo come Palazzo Ducale – e solo in seconda battuta dirottato con un repentino cambio di location ai Giardini Luzzati – e la sua concomitanza con la ricorrenza del 7 ottobre, anniversario dell’efferatezza terroristica di Hamas contro i kibbutz e la case degli israeliani, hanno inevitabilmente acceso una miccia che continua a deflagrare in queste ore, mettendo in imbarazzo le amministrazioni locali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Genova, bufera in Consiglio comunale durante minuto di silenzio per Kirk, Chiarotti (Pd) a Bianchi (FdI): "Vi abbiamo già appesi una volta" - VIDEO
