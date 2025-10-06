Genova bufera sull’incontro con la Albanese la comunità ebraica s’indigna | ma proprio il 7 ottobre? E la sindaca Salis si defila

Non è solo una questione di inopportuna coincidenza di date. Non solo: la polemica scatenata dall’evento genovese con protagonista Francesca Albanese, r elatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi, non è un semplice scontro sul contenuto, ma un attacco frontale al buon senso, al rispetto istituzionale, e al buon gusto. L’appuntamento, inizialmente previsto in un luogo simbolo come Palazzo Ducale – e solo in seconda battuta dirottato con un repentino cambio di location ai Giardini Luzzati – e la sua concomitanza con la ricorrenza del 7 ottobre, anniversario dell’efferatezza terroristica di Hamas contro i kibbutz e la case degli israeliani, hanno inevitabilmente acceso una miccia che continua a deflagrare in queste ore, mettendo in imbarazzo le amministrazioni locali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

