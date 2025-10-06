Un Israele minacciato di genocidio e una Palestina invasa sì, ma dagli arabi. Le letture di questi giorni sono spesso inquietanti, ma quelle di 60 od 80 anni fa - col dovuto distacco - fanno capire molte cose, dando un'idea del livello di falsificazione storica imperante nella "narrazione" che oggi va per la maggiore. Il 1967 fu l'anno della Guerra dei sei giorni - la vittoria più netta di Israele - e segnò una frattura traumatica tra lo Stato ebraico e la sinistra comunista, ma fu anche l'anno di un appello, pubblicato da Le Monde, con un novero di firme impressionanti, prestigiose e trasversali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Genocidio anti-Israele e quell'appello del '67