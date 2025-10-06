Generazione ambiente e danza Sbarca in città il ’Gad Festival’
Tredici giorni di spettacoli per 38 appuntamenti, 29 compagnie e artisti da 8 paesi, nel quartiere Giardino. Da oggi al 19 ottobre Gad Festival, dove Gad sta per Generazione Ambiente Danza. Dal parco Coletta al Factory Grisù, passando per piazza Castellina, 13 giorni in cui spettacoli, concerti, proiezioni, laboratori e attività per bambini e famiglie porteranno nel quartiere artisti provenienti da Giappone, Svezia, Polonia e India. La manifestazione è promossa da Carpa Aps (contributo Regione, patrocinio Comune). "Per il quartiere Giardino – dichiara l’assessore Cristina Coletti – è una opportunità per mettere in mostra tutti i cambiamenti su cui abbiamo profuso un grande sforzo negli ultimi anni in tema di sicurezza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
