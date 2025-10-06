Generali Asset Management | La crescita economica europea si sposta a est Buone prospettive per azionario e governativi
Iniziativa politica dei Tre Mari, lanciata nel 2015, riguarda progetti infrastrutturali a favore della crescita economica dell’Europa centro-orientale Commento di Stefano Fiorini, Global Fixed Income Fund Manager di Generali Asset Management Il focus geopolitico europeo sembra spostarsi da ov. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Delfin approva il bilancio, Del Vecchio rinvia decisioni su dismissione asset non core e dividendi, verso il si o astensione a Ops Mediobanca - Banca Generali
Mediobanca–Generali, lettere sull’Ops per Banca Generali: sul tavolo accordi decennali, tutela asset e possibile stop al lock-up
Banca Generali ha potenziato la propria offerta di strategie d’investimento con 14 nuovi fondi per LUX IM, la Sicav gestita dal polo dell’asset management BG FML. Tra i nuovi fondi, spiccano nuove soluzioni per aiutare i clienti a incrementare l’esposizione al s Vai su Facebook
Banca Generali: 14 nuovi fondi per ampliare l’azionario restando al riparto dalla volatilità • Banca Generali ha potenziato la propria offerta di strategie d’investimento con 14 nuovi fondi per LUX IM, la Sicav gestita dal polo dell’asset management BG … - X Vai su X
Debito Privato, per Generali Asset Management nel 2028 gli asset globali raggiungeranno i 2,8 trilioni di dollari - Secondo le stime di Generali Asset Management il debito privato continua a guadagnare terreno come segmento principale all'interno degli investimenti alternativi. Lo riporta borsaitaliana.it
Generali: con Natixis un accordo di crescita. I motivi dell’intesa con l’asset manager francese - Con una mossa insolita il ceo di Generali, Philippe Donnet, ha deciso nei giorni scorsi ... milanofinanza.it scrive