Gela Veronica Abaza | ‘Non è stata una caduta ma un femminicidio’ arrestato Lucian Stan

Lucian Stan accusato di aver preso a botte la partner durante una lite in casa. Si è stretto nelle ultime ore il cerchio investigativo dei carabinieri e della Procura di Gela, nel Nisseno, attorno a Lucian Stan, 40 anni, bracciante agricolo di origine romena, accusato di aver ucciso a botte la connazionale Veronica Abaza, 64 anni. Il gip ha convalidato la custodia cautelare in carcere, accogliendo la richiesta avanzata dai magistrati che indagano sul caso. L’uomo, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe colpito la donna con violenza durante un litigio nell’abitazione di via Amendola, in un quartiere popolare di Gela. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Gela, Veronica Abaza: ‘Non è stata una caduta, ma un femminicidio’, arrestato Lucian Stan

