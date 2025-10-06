Gaza Trump | Netanyahu molto positivo sull' accordo per la tregua | Hamas sta acconsentendo a punti molto importanti
La Casa Bianca: "Sulla pace vogliamo procedere velocemente". Quindici italiani della Flotilla rientrano in patria da Atene. In Egitto si lavora ai negoziati sul piano Trump. Le Idf continuano a bombardare diverse zone della Striscia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: gaza - trump
Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"
Trump, a breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza
'Trump presiederà una 'grande riunione' su Gaza'
Parolin: a Gaza una carneficina, il piano Trump coinvolga i palestinesi - X Vai su X
#Pianodipace per #Gaza promosso da #Trump. Al via in #Egitto le trattative, delegazioni al lavoro. Sul tavolo cessate il fuoco e rilascio degli #ostaggi. Domani 2 anni dall'attacco del #7ottobre. Al #Tg2Rai ore 13,00 #6ottobre Vai su Facebook
Trump a Netanyahu su Gaza: "Sei sempre negativo, accetta vittoria" - Venerdì Netanyahu ha sottolineato di considerare la risposta di Hamas come un rifiuto del piano di Trump e affermato di voler coordinare la ... Riporta iltempo.it
Pace a Gaza, i punti su cui si gioca la partita finale tra Hamas, Trump e Netanyahu - Ma alcune questioni rischiano di far saltare l'accordo: ritiro delle truppe, disarmo dei miliziani e governo della ... Scrive wired.it