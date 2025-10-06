Gaza Trump fa il punto sui colloqui | Hamas sta accettando cose molto importanti

(Adnkronos) – Hamas sta accettando questioni "molto importanti" mentre sono in corso i colloqui indiretti con Israele per un accordo di pace a Gaza. Ad annunciarlo è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha voluto rassicurare sul nuovo round di negoziati a Sharm el Sheik. "Penso che stiamo procedendo molto bene .

