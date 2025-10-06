Gaza Trump avverte | Se Hamas rifiuta di cedere il potere sarà annientata

Lapresse.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se Hamas rifiuta di cedere il potere a Gazasarà annientata”. È il messaggio lanciato dal presidente americano Donald Trump all’organizzazione palestinese alla vigilia dei colloqui nella località balneare egiziana di Sharm el-Sheikh. Un concetto ribadito anche da Benjamin Netanyahu. Parlando ai membri del Forum che rappresenta le famiglie dei soldati uccisi in azione a Gaza il primo ministro israeliano ha spiegato che senza il rispetto della prima clausola, quella relativa al rilascio degli ostaggi, il piano di Trump per un cessate il fuoco nella Striscia non andrà avanti. “Finché l’ultimo degli ostaggi, vivo o morto, non sarà trasferito in territorio israeliano, non passeremo ad altre clausole”, ha detto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

gaza trump avverte se hamas rifiuta di cedere il potere sar224 annientata

© Lapresse.it - Gaza, Trump avverte: “Se Hamas rifiuta di cedere il potere sarà annientata”

In questa notizia si parla di: gaza - trump

Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"

Trump, a breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza

'Trump presiederà una 'grande riunione' su Gaza'

gaza trump avverte hamasGaza, Trump avverte: “Se Hamas rifiuta di cedere il potere sarà annientata” - È il messaggio lanciato dal presidente americano Donald Trump all'organizzazione palestinese ... Da lapresse.it

gaza trump avverte hamasGaza, la guerra Israele-Hamas in diretta | Trump: «Agire in fretta per evitate spargimento sangue» - Le notizie di lunedì 6 ottobre sul conflitto in Medio Oriente, in diretta. Segnala corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Trump Avverte Hamas