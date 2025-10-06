Gaza Trump avverte | Se Hamas rifiuta di cedere il potere sarà annientata
Se Hamas rifiuta di cedere il potere a Gaza “sarà annientata”. È il messaggio lanciato dal presidente americano Donald Trump all’organizzazione palestinese alla vigilia dei colloqui nella località balneare egiziana di Sharm el-Sheikh. Un concetto ribadito anche da Benjamin Netanyahu. Parlando ai membri del Forum che rappresenta le famiglie dei soldati uccisi in azione a Gaza il primo ministro israeliano ha spiegato che senza il rispetto della prima clausola, quella relativa al rilascio degli ostaggi, il piano di Trump per un cessate il fuoco nella Striscia non andrà avanti. “Finché l’ultimo degli ostaggi, vivo o morto, non sarà trasferito in territorio israeliano, non passeremo ad altre clausole”, ha detto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
