Gaza tra i rimpatri di oggi anche l’ultimo genovese della Flotilla

Il giovane marinaio Pietro Queirolo Palmas era imbarcato sulla All In, oggi è previsto il suo arrivo ad Atene. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Gaza, tra i rimpatri di oggi anche l’ultimo genovese della Flotilla

Flotilla: ancora 20 barche verso Gaza. Tajani: "Rimpatri entro 2-3 giorni"

Flotilla: la metà delle barche ancora in navigazione verso Gaza. Tajani: "Rimpatri entro 2-3 giorni"

Dalle riflessioni sul futuro di Gaza agli attacchi contro il governo per le politiche sui rimpatri

Flotilla, rimpatriati i 4 parlamentari italiani. Ben Gvir: «Gli attivisti dovrebbero rimanere in carcere per mesi». Altre 11 barche salpate dall'Italia verso Gaza

Gaza, Israele schiera centinaia di tank e bulldozer: «Pronta l'invasione, previsti mesi di combattimenti». Rubio oggi da Netanyahu - Almeno una persona è stata uccisa e diverse altre sono rimaste ferite in un attacco israeliano contro un'auto nei pressi dell'ospedale al- Secondo ilmessaggero.it

Media, almeno 29 morti a Gaza oggi, 15 a Gaza City - Almeno 29 persone sono state uccise da stamattina nella Striscia di Gaza a causa degli incessanti attacchi militari israeliani. Riporta ansa.it