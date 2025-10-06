Gaza scontro Fubini-Albanese Nessuno può dire che è genocidio Non so quali siano le sue competenze Su La7

Un acceso dibattito sulla definizione di genocidio a Gaza anima In Onda, su La7, segnando un momento di tensione tra Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, e Federico Fubini, editorialista del Corriere della Ser a. Albanese, che non era prevista tra gli ospiti, come si evince dal tweet del profilo ufficiale della trasmissione, aveva anticipato che avrebbe dovuto lasciare lo studio entro le 21.00. Il confronto si accende quando Fubini afferma che nessuno ha le competenze di stabilire che quello a Gaza sia genocidio, se non “storici e giudici”: “L’accusa di genocidio è molto complicata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

