Gaza scontro Fubini-Albanese Nessuno può dire che è genocidio Non so quali siano le sue competenze Su La7

Un acceso dibattito sulla definizione di genocidio a Gaza anima In Onda, su La7, segnando un momento di tensione tra Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, e Federico Fubini, editorialista del Corriere della Ser a. Albanese, che non era prevista tra gli ospiti, come si evince dal tweet del profilo ufficiale della trasmissione, aveva anticipato che avrebbe dovuto lasciare lo studio entro le 21.00. Il confronto si accende quando Fubini afferma che nessuno ha le competenze di stabilire che quello a Gaza sia genocidio, se non "storici e giudici": "L'accusa di genocidio è molto complicata.
"Sul genocidio a Gaza sono d'accordo con Liliana Segre": Francesca Albanese si alza e lascia lo studio in tv - Il conduttore Luca Telese prova a spegnere la polemica: "Doveva lasciare la trasmissione alle 21
Gaza, Albanese a La Confessione di Gomez: "La fine del genocidio è fondamentale: va legata alla liberazione degli ostaggi, anche palestinesi" - La Relatrice speciale Onu per i Territori occupati, ospite il 4 ottobre su Rai 3 alle 20.