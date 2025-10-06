Gaza Pro Pal e il rischio di ritorno al terrorismo Gli scenari di Dambruoso e Morselli

Le agitazioni di questi primi giorni di autunno hanno richiamato l’attenzione degli apparati della sicurezza per una diversa valutazione sui rischi connessi per riattivazioni terroristiche dello jihadismo europeo. La situazione a Gaza, stigmatizzata anche dal Presidente Mattarella, ha scosso le coscienze di tanti cittadini che pacificamente si sono riuniti in molte piazze italiane per manifestare la propria indignazione. Come spesso accade, queste manifestazioni di esercizio della democrazia forniscono l’occasione ad alcuni per compiere indiscriminati atti di violenza, nella convinzione che serva a dare visibilità alle ragioni della loro debordante progettualità o addirittura nel praticare il criminale intento di generare caos e sfidare le istituzioni. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Gaza, Pro Pal e il rischio di ritorno al terrorismo. Gli scenari di Dambruoso e Morselli

In questa notizia si parla di: gaza - rischio

Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |L'annuncio: «Arriveremo entro 7 giorni»

Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |Gli attivisti: «Arriveremo entro 7 giorni»

Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio, ci prepariamo a venire intercettati" | Marina israeliana pronta a intervenire | In aumento l'attività di droni

Sciopero Gaza, Covello: "solidarietà a Forze dell'Ordine a rischio nelle manifestazioni ProPal" Vai su Facebook

La Flotilla nella zona a rischio, meno di 130 miglia da Gaza. "Incrociati due rimorchiatori israeliani". Italia e Grecia: "Israele garantisca la sicurezza delle imbarcazioni" #ANSA - X Vai su X

Gaza, Pro Pal e il rischio di ritorno al terrorismo. Gli scenari di Dambruoso e Morselli - Le agitazioni di questi primi giorni di autunno hanno richiamato l’attenzione degli apparati della sicurezza per una diversa valutazione sui rischi connessi per riattivazioni terroristiche dello jihad ... Si legge su formiche.net

Autobus con la scritta "Gaza" durante il corteo pro-Pal, ora l'autista rischia provvedimenti - L'azienda municipalizzata ha fatto sapere che "farà tutti i necessari approfondimenti per accertare le circostanze e le eventuali responsabilità per uso improprio delle dotazioni aziendali". Come scrive romatoday.it