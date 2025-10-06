Gaza prima e dopo i bombardamenti | le scioccanti immagini riprese dai droni

La guerra tra Israele e Hamas ha devastato la Striscia di Gaza negli ultimi due anni. I filmati dell’Associated Press prima e durante la guerra offrono un’idea della distruzione nel territorio costiero. I bombardamenti israeliani e le operazioni di terra hanno trasformato interi quartieri di diverse città in lande desolate disseminate di macerie, con gusci di edifici anneriti e cumuli di detriti che si estendono in tutte le direzioni. Le strade principali sono state spazzate via. Le infrastrutture critiche per l’acqua e l’elettricità sono in rovina. La maggior parte degli ospedali non funziona più. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza prima e dopo i bombardamenti: le scioccanti immagini riprese dai droni

