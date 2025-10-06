Gaza oggi al via i negoziati sul piano di Trump | Evitiamo spargimento di sangue A Sharm il focus sugli ostaggi e i nodi ancora da sciogliere

Open.online | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Iniziano con oggi i giorni decisivi per il futuro di Gaza e dell’offensiva militare israeliana, che va avanti imperterrita da ormai due anni. A Sharm el-Sheikh, nota località balneare egiziana, confluiranno le delegazioni di Tel Aviv, Hamas, Washington e del Qatar. All’ordine del giorno c’è la discussione del piano di pace di Trump, quella mappa di 20 punti che dovrebbe permettere di porre fine immediatamente al massacro di civili nella Striscia e in Cisgiordania e, al contempo, riconsegnare gli ostaggi ancora nelle mani dei miliziani palestinesi. «La prima fase dei negoziati dovrebbe essere completata entro questa settimana », ha fatto sapere Donald Trump. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gaza - oggi

Trump oggi presiede riunione su Gaza

28 agosto, oggi medici in digiuno per Gaza: aderisce anche l’Ordine di Firenze

Gaza, piano per la tregua: oggi il summit negli Usa

gaza oggi via negoziatiGaza, al via i negoziati a Sharm per la pace. Trump: «Prima fase completata in settimana» - Prendono il via oggi i negoziati di pace per Gaza sul piano di Trump a Sharm, in Egitto. Come scrive ilmattino.it

gaza oggi via negoziatiOggi al via a Sharm i negoziati sul piano di pace per Gaza - Sheikh i negoziati internazionali sul piano di pace per Gaza, alla presenza di rappresentanti di Israele, Hamas, Stati ... Riporta libertas.sm

Cerca Video su questo argomento: Gaza Oggi Via Negoziati