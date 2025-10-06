Gaza oggi al via i negoziati sul piano di Trump | Evitiamo spargimento di sangue A Sharm il focus sugli ostaggi e i nodi ancora da sciogliere

Iniziano con oggi i giorni decisivi per il futuro di Gaza e dell’offensiva militare israeliana, che va avanti imperterrita da ormai due anni. A Sharm el-Sheikh, nota località balneare egiziana, confluiranno le delegazioni di Tel Aviv, Hamas, Washington e del Qatar. All’ordine del giorno c’è la discussione del piano di pace di Trump, quella mappa di 20 punti che dovrebbe permettere di porre fine immediatamente al massacro di civili nella Striscia e in Cisgiordania e, al contempo, riconsegnare gli ostaggi ancora nelle mani dei miliziani palestinesi. «La prima fase dei negoziati dovrebbe essere completata entro questa settimana », ha fatto sapere Donald Trump. 🔗 Leggi su Open.online