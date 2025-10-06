Gaza o non Gaza Catanzaro è mondo differente

Alla fine gestire le elezioni territoriali, in questo caso calabresi, con temi politici, per giunta internazionali, non serve a niente. E anche la scelta dell’amministratore, che non ha esperienza sul territorio, con una persona pur autorevole come l’ex presidente INPS Pasquale Tridico, non è stata una scelta ponderata. Il paese è dei paesani ed i candidati ed i temi calati dall’altro non scaldano l’elettorato che potremmo definire residuale vista l’affluenza. Ed anche promettere, in una regione ad alto tasso di povertà, in reddito di cittadinanza regionale è sembrata agli elettori calabresi velleitaria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Gaza o non Gaza Catanzaro è mondo differente

