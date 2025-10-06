Gaza Netanyahu | Europa debole e irrilevante nei colloqui di pace

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che l’Europa è “diventata sostanzialmente irrilevante” nei colloqui di pace su Gaza con Hamas, dopo che diverse nazioni hanno annunciato il riconoscimento formale dello Stato palestinese. “ L’Europa è stata assente perché si è sostanzialmente arresa al terrorismo palestinese, alle minoranze islamiste radicali al suo interno, e in pratica ha detto: ‘Facciamolo, diamo loro uno Stato palestinese, che sarebbe la ricompensa definitiva per Hamas’, ha dichiarato Netanyahu durante un’intervista con Euronews, rilasciata domenica 5 ottobre in collegamento video da Gerusalemme. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Netanyahu: "Europa debole e irrilevante nei colloqui di pace"

