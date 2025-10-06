Gaza negoziati Israele-Hamas per la pace | chi c' è nelle delegazioni tra cui il genero di Trump come funzionano e i temi sul tavolo

Ilmessaggero.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le delegazioni di Israele e Hamas si ritrovano in Egitto: a Sharm e-Sheikh si discute di pace a Gaza e del piano Trump. Indiscrezioni provenienti dai servizi segreti egiziani fanno sapere che. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

gaza negoziati israele hamas per la pace chi c 232 nelle delegazioni tra cui il genero di trump come funzionano e i temi sul tavolo

© Ilmessaggero.it - Gaza, negoziati Israele-Hamas per la pace: chi c'è nelle delegazioni (tra cui il genero di Trump), come funzionano e i temi sul tavolo

In questa notizia si parla di: gaza - negoziati

Gaza, negoziati nella fase iniziale

Medio Oriente, stallo nei negoziati. Gaza nel mirino

A Gaza la pace è ancora lontana. Hamas accusa Netanyahu di sabotare i negoziati e di continuare a massacrare gli inermi civili

gaza negoziati israele hamasGaza, negoziati Israele-Hamas per la pace: chi c'è nelle delegazioni (tra cui il genero di Trump), come funzionano e i temi sul tavolo - Indiscrezioni provenienti dai servizi segreti egiziani fanno sapere che ... Lo riporta ilmessaggero.it

gaza negoziati israele hamasNegoziati a Sharm, Gaza sul tavolo: Israele, Usa e Hamas cercano un’intesa - Sheikh Israele e Hamas tornano al tavolo grazie alla mediazione di Usa, Qatar ed Egitto. notizie.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gaza Negoziati Israele Hamas