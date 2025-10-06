Gaza l' ex docente dà le dimissioni in disaccordo con Ca' Foscari

"Proprio stamane mi ha chiamato la Rettrice, che ha cercato un po' di ricucire. Però purtroppo siamo su posizioni molto differenti". Conferma le sue dimissioni dal comitato etico dell'università Ca' Foscari di Venezia, la professoressa Lucetta Scarrafia, ex docente di Storia Moderna dell'università la Sapienza. Non condivide nessuno dei passaggi contenuti in un documento del prestigioso ateneo veneziano, in cui si dichiara il congelamento dei rapporti di collaborazione e ricerca con le università israeliane, fino alla fine della guerra. "I rapporti di ricerca non sono politici, sono dei rapporti che non hanno a che vedere con quello che fa lo Stato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

