Gaza le immagini prima e dopo | dopo due anni la Striscia è ridotta a una distesa di macerie
Palazzi trasformati in cumuli di macerie, interi quartieri spazzati via e sostituiti dalla polvere. La guerra nella Striscia di Gaza ha sfigurato il territorio palestinese, come mostrano le immagini attuali a confronto di quelle girate prima del 7 ottobre. Le riprese dall’alto consegnano una fotografia di come si presentava il territorio palestinese alla vigilia degli bombardamenti israeliani. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
