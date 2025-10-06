Le immagini da Khan Yunis, Beit Lahia e Gaza City descrivono una realtà disperata: migliaia di persone in fila per un pasto caldo distribuito da associazioni locali, bambini denutriti nei reparti degli ospedali, madri che scaldano acqua al posto del latte per nutrire i figli. Quasi due anni di guerra - domani è l'anniversario degli attentati del 7 ottobre - hanno lasciato la Striscia allo stremo. Le strade sono diventate discariche, le panetterie restano chiuse, gli scaffali dei supermercati sono vuoti. Nei centri di distribuzione dell'ONU e delle Ong si vedono folle accalcarsi per un sacchetto di farina o una tanica d'acqua, mentre negli ospedali come l'Al-Rantisi e l'Al-Shifa arrivano sempre più casi di malnutrizione infantile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gaza, la fame dopo due anni di guerra: file per cibo, bambini denutriti