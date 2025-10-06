Gaza | Italia-Israele sempre più polemica! Giocarla? Capello è categorico
L’Italia di Gattuso sta provando a ricostruire identità e gioco dopo mesi di confusione tecnica e risultati incerti. Il nuovo commissario tecnico ha riportato entusiasmo e disciplina, anche se la strada verso il Mondiale resta lunga. Intanto le polemiche proseguono: c’è chi chiede che gli azzurri non scendano in campo contro Israele per protesta contro quanto accade a Gaza. L’appello al buon senso di Fabio Capello. Ma dal mondo del calcio arrivano inviti alla calma e al buon senso. “Lo sport deve unire e non dividere”, è la linea tracciata da molti, fra cui un nome di peso come Fabio Capello. L’ex tecnico di Juventus e Milan, intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, è stato chiaro: “ Sì, si deve giocare, lasciamo la politica da parte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: gaza - italia
Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio
Arrivati in Italia nella notte quindici bambini palestinesi di Gaza da curare: alcuni in Puglia Aeronautica militare
Ue rinvia misure contro Israele per le violazioni a Gaza: tra i Paesi contrari anche l’Italia
Una #protesta #diffusa e #intensa Mai si era vista, in Italia e forse nel mondo, una mobilitazione così ampia, diffusa e intensa come quella a cui assistiamo e partecipiamo in questi giorni per Gaza, (Comune-Info) Mai si era vista, in Italia e forse nel mondo, una Vai su Facebook
Bella, ciao Gaza, la Resistenza incompiuta e le piazze italiane Di @maxcoccia https://linkiesta.it/2025/10/gaza-piazza-italia-proteste/… via @Linkiesta - X Vai su X
Guerra Israele, in Egitto negoziati sul piano di Trump. Rientrati italiani Flotilla. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, in Egitto negoziati sul piano di Trump. Scrive tg24.sky.it
Israele: 900mila persone via da Gaza city. Hamas: «Raid continuano». Rientrati in Italia primi attivisti Flottilla - Un gruppo di 18 italiani dei 26 totali rilasciati dalle Autorità israeliane che facevano parte della Global Sumud Flotilla è arrivato verso le 23. Lo riporta ilsole24ore.com