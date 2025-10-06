Gaza | Italia-Israele sempre più polemica! Giocarla? Capello è categorico

L’Italia di Gattuso sta provando a ricostruire identità e gioco dopo mesi di confusione tecnica e risultati incerti. Il nuovo commissario tecnico ha riportato entusiasmo e disciplina, anche se la strada verso il Mondiale resta lunga. Intanto le polemiche proseguono: c’è chi chiede che gli azzurri non scendano in campo contro Israele per protesta contro quanto accade a Gaza. L’appello al buon senso di Fabio Capello. Ma dal mondo del calcio arrivano inviti alla calma e al buon senso. “Lo sport deve unire e non dividere”, è la linea tracciata da molti, fra cui un nome di peso come Fabio Capello. L’ex tecnico di Juventus e Milan, intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, è stato chiaro: “ Sì, si deve giocare, lasciamo la politica da parte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

