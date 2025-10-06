Gaza Italia aderisce a piano di pace di Trump | Meloni nel board of peace con Blair e tycoon medici e carabinieri nella Striscia

Roma aderisce al piano Usa per Gaza con medici e carabinieri, ma resta il dubbio: pace o nuova gestione coloniale sotto controllo occidentale e israeliano? L'Italia ha aderito al "piano di pace" proposto da Donald Trump per Gaza. Il governo Meloni ha infatti sostenuto la risoluzione del tycoo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

