Firenze, 6 ottobre 2025 – Prima ancora che iniziasse il confronto tra i candidati alla presidenza della Regione Toscana, in piazza Adua si è fatta sentire la voce dei giovani di Firenze per la Palestina. Alcuni attivisti hanno sventolato bandiere palestinesi e distribuito volantini, denunciando l’inerzia delle istituzioni di fronte alla guerra in Medio Oriente. “Quel che va a ledere gli interessi israeliani non è stato minimamente toccato ”, ha spiegato Alessandra Nocentini, dando voce al presidio. L’accusa è diretta: “Il genocidio passa anche dalla Toscana”. PRESSPHOTO Firenze elezioni regionali: confronto fra i candidati al Palacongressi organizzato da La Nazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Gaza, istituzioni immobili. Base Nato, cosa cambierà?” Il dibattito e le risposte dei candidati