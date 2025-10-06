Gaza istituzioni immobili Base Nato cosa cambierà? Il dibattito e le risposte dei candidati
Firenze, 6 ottobre 2025 – Prima ancora che iniziasse il confronto tra i candidati alla presidenza della Regione Toscana, in piazza Adua si è fatta sentire la voce dei giovani di Firenze per la Palestina. Alcuni attivisti hanno sventolato bandiere palestinesi e distribuito volantini, denunciando l’inerzia delle istituzioni di fronte alla guerra in Medio Oriente. “Quel che va a ledere gli interessi israeliani non è stato minimamente toccato ”, ha spiegato Alessandra Nocentini, dando voce al presidio. L’accusa è diretta: “Il genocidio passa anche dalla Toscana”. PRESSPHOTO Firenze elezioni regionali: confronto fra i candidati al Palacongressi organizzato da La Nazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: gaza - istituzioni
«Rompiamo il silenzio sul genocidio a Gaza»: parte da Padova l'appello alle istituzioni
“Non bisogna aver paura di gridare la pace per Gaza. OnDance si rinnova all’Arco della Pace con Bolero. Le istituzioni tutelino la danza”: così Roberto Bolle
Guerra a Gaza, Alfio Mannino (CGIL): ‘Il silenzio della scuola in Sicilia è un inganno complice delle istituzioni’
? CASTROVILLARI | Medici e infermieri accendono luci per Gaza: «Non ci fermeremo finché le Istituzioni non agiranno» Vai su Facebook
Bergamo e il dramma di Gaza: "Le istituzioni non rispondono, diano un segnale" - BergamoNews - X Vai su X
“Gaza, istituzioni immobili. Base Nato, cosa cambierà?” Il dibattito e le risposte dei candidati - Firenze, 6 ottobre 2025 – Prima ancora che iniziasse il confronto tra i candidati alla presidenza della Regione Toscana, in piazza Adua si è fatta sentire la voce dei giovani di Firenze per la Palesti ... Si legge su msn.com
Gaza, oggi sciopero dei lavoratori della Cgil e lunedì dei sindacati di base - Due scioperi generali per Gaza, organizzati oggi dalla Cgil e lunedì da diversi sindacati di base. Lo riporta rainews.it