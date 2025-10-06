Gaza Israele verso occupazione permanente Striscia nonostante piano pace | basi Idf in zona cuscinetto corridoio di Filadelfia e Hill 70

6 ott 2025

Israele annuncia a Washington la volontà di mantenere postazioni militari permanenti a Gaza. Una nuova occupazione mascherata da “ritiro” che soffoca la libertà Nonostante l'aver accettato il "piano di pace" proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Israele ha esposto diverse mo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

