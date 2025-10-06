Gaza il sondaggio del Washington Post | Il 61 degli ebrei Usa pensa che Israele stia commettendo crimini di guerra per il 39% è colpevole di genocidio

Una parte importante della comunità ebraica americana condanna nettamente le operazioni militari avviate da Israele nella Striscia di Gaza dopo le stragi del 7 ottobre 2023. Secondo un sondaggio del Washington Post, il 61% degli ebrei statunitensi ritiene che Israele abbia commesso crimini di guerra, mentre il 39% parla apertamente di genocidio contro il popolo palestinese. È un dato senza precedenti, che segna una frattura nel legame storico tra lo Stato ebraico e la diaspora negli Stati Uniti. L’indagine, condotta dal 2 al 9 settembre su un campione di 815 ebrei americani, mostra un crescente malcontento verso il governo di Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

