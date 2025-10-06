Gaza i negoziati oggi a Sharm el-Sheikh | come funzionano e quanto durano? Trump bacchetta Netanyahu e avverte Hamas

In una delle località turistiche preferite dagli italiani per le vacanze, Sharm el-Sheikh, cominceranno oggi i negoziati finali tra le delegazioni di Israele e Hamas sul piano di pace. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

gaza negoziati oggi sharmGaza, Egitto: i negoziati iniziano lunedì a Sharm el-Sheik. Netanyahu: siamo sul punto di un grande traguardo, Hamas sarà smantellato - I leader politici israeliani hanno ordinato all’esercito di interrompere la campagna per la conquista della città di Gaza, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto a Israele di ... Come scrive ilsole24ore.com

gaza negoziati oggi sharmTrump minaccia Hamas ma apre a modifiche del piano. I dubbi di Netanyahu. Al via i negoziati - Hamas chiederà di liberare alcuni dei più noti detenuti palestinesi nelle carceri israeliane in cambio degli ostaggi ancora nella Striscia, tra loro Barghouti ... Lo riporta lastampa.it

