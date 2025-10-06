Gaza i negoziati oggi a Sharm el-Sheikh | come funzionano e quanto durano? Trump bacchetta Netanyahu e avverte Hamas

In una delle località turistiche preferite dagli italiani per le vacanze, Sharm el-Sheikh, cominceranno oggi i negoziati finali tra le delegazioni di Israele e Hamas sul piano di pace. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Gaza, i negoziati oggi a Sharm el-Sheikh: come funzionano e quanto durano? Trump bacchetta Netanyahu e avverte Hamas

In questa notizia si parla di: gaza - negoziati

Israele-Hamas, scambio di accuse su negoziati e tregua a Gaza

Gaza, negoziati nella fase iniziale

Medio Oriente, stallo nei negoziati. Gaza nel mirino

Israele e Gaza in attesa per i negoziati di pace: al TgLa7 il racconto dell'inviata Elena Testi - X Vai su X

Le notizie di questa domenica #5ottobre dalla redazione del Tg2 tradotte in LIS a cura di #RaiPubblicaUtilità. Piano di pace per Gaza, domani i negoziati: Israele accetta la linea di ritiro. Obiettivo "luce per ostaggi" il 7 ottobre; Ancora attacchi in Ucraina, treno c Vai su Facebook

Gaza, Egitto: i negoziati iniziano lunedì a Sharm el-Sheik. Netanyahu: siamo sul punto di un grande traguardo, Hamas sarà smantellato - I leader politici israeliani hanno ordinato all’esercito di interrompere la campagna per la conquista della città di Gaza, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto a Israele di ... Come scrive ilsole24ore.com

Trump minaccia Hamas ma apre a modifiche del piano. I dubbi di Netanyahu. Al via i negoziati - Hamas chiederà di liberare alcuni dei più noti detenuti palestinesi nelle carceri israeliane in cambio degli ostaggi ancora nella Striscia, tra loro Barghouti ... Lo riporta lastampa.it