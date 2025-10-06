Gaza gli Usa | Sulla pace vogliamo procedere velocemente | Flotilla Tajani | 15 italiani in partenza da Atene per rientrare

Tgcom24.mediaset.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Egitto si lavora ai negoziati sul piano Trump. L'Idf continua a bombardare in diverse zone della Striscia, non solo a Gaza City, nonostante la richiesta del presidente americano di fermare i raid. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gaza gli usa sulla pace vogliamo procedere velocemente flotilla tajani 15 italiani in partenza da atene per rientrare

© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, gli Usa: "Sulla pace vogliamo procedere velocemente" | Flotilla, Tajani: 15 italiani in partenza da Atene per rientrare

In questa notizia si parla di: gaza - pace

Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»

Un ministero per la pace. L’appello della governatrice umbra: “Denunciamo le violenze a Gaza”

Hamas:invasione Gaza è disprezzo pace

gaza usa pace vogliamoAl via i negoziati Hamas-Usa-Israele a Sharm el Sheikh, massima allerta per anniversario 7/10 - Greta Thunberg e altri attivisti rimpatriati oggi; Tajani: "In volo per Atene gli ultimi 15 italiani". Da rainews.it

Gaza, Trump: “Ottime risposte da Israele e Paesi arabi” su piano Usa per la pace - Intanto la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni ha sentito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gaza Usa Pace Vogliamo