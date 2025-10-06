Gaza gli Usa | Sulla pace vogliamo procedere velocemente | Flotilla Tajani | 15 italiani in partenza da Atene per rientrare
In Egitto si lavora ai negoziati sul piano Trump. L'Idf continua a bombardare in diverse zone della Striscia, non solo a Gaza City, nonostante la richiesta del presidente americano di fermare i raid. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»
Un ministero per la pace. L’appello della governatrice umbra: “Denunciamo le violenze a Gaza”
Hamas:invasione Gaza è disprezzo pace
Al via i negoziati Hamas-Usa-Israele a Sharm el Sheikh, massima allerta per anniversario 7/10 - Greta Thunberg e altri attivisti rimpatriati oggi; Tajani: "In volo per Atene gli ultimi 15 italiani". Da rainews.it
Gaza, Trump: “Ottime risposte da Israele e Paesi arabi” su piano Usa per la pace - Intanto la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni ha sentito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. tg24.sky.it scrive