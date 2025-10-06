Gaza ex diplomatico israeliano Liel smaschera Netanyahu | Governo non pensa ad accordo di pace duraturo dopo scambio ostaggi non credo finirà guerra

Ilgiornaleditalia.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex direttore generale del Ministero degli Esteri israeliano, Alon Liel, ha espresso scetticismo sulla possibilità di un cessate il fuoco duraturo o di un accordo di pace stabile A quasi due anni dagli attacchi del 7 ottobre, il conflitto tra Israele e Hamas continua, con l'accordo di pace p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza ex diplomatico israeliano liel smaschera netanyahu governo non pensa ad accordo di pace duraturo dopo scambio ostaggi non credo finir224 guerra

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, ex diplomatico israeliano Liel smaschera Netanyahu: "Governo non pensa ad accordo di pace duraturo, dopo scambio ostaggi non credo finirà guerra"

In questa notizia si parla di: gaza - diplomatico

Netanyahu conferma l’offensiva su Gaza, sfidando l’isolamento diplomatico

Flotilla: verso Gaza anche un funzionario diplomatico del tarantino con un quintale di olio dagli ulivi di famiglia L'iniziativa solidale

Gaza, dialogo e aiuti senza distinguo. Il canale diplomatico di Pizzaballa

gaza ex diplomatico israelianoL’ambasciatore israeliano sui cortei per Gaza: “Chi è sceso in piazza non vuole la pace. L’Italia blocchi le proteste che esaltano il terrorismo” - Jonathan Peled ha affidato il suo pensiero a un post di X: trova "oltraggioso" ci siano degli eventi "che tradiscono i valori della nostra civiltà democratica" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

gaza ex diplomatico israelianoGaza, Egitto: i negoziati iniziano lunedì a Sharm el-Sheik. Netanyahu: siamo sul punto di un grande traguardo, Hamas sarà smantellato - I leader politici israeliani hanno ordinato all’esercito di interrompere la campagna per la conquista della città di Gaza, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto a Israele di ... Segnala ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Gaza Ex Diplomatico Israeliano