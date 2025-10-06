Gaza ex diplomatico israeliano Liel smaschera Netanyahu | Governo non pensa ad accordo di pace duraturo dopo scambio ostaggi non credo finirà guerra

L’ex direttore generale del Ministero degli Esteri israeliano, Alon Liel, ha espresso scetticismo sulla possibilità di un cessate il fuoco duraturo o di un accordo di pace stabile A quasi due anni dagli attacchi del 7 ottobre, il conflitto tra Israele e Hamas continua, con l'accordo di pace p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, ex diplomatico israeliano Liel smaschera Netanyahu: "Governo non pensa ad accordo di pace duraturo, dopo scambio ostaggi non credo finirà guerra"

In questa notizia si parla di: gaza - diplomatico

Netanyahu conferma l’offensiva su Gaza, sfidando l’isolamento diplomatico

Flotilla: verso Gaza anche un funzionario diplomatico del tarantino con un quintale di olio dagli ulivi di famiglia L'iniziativa solidale

Gaza, dialogo e aiuti senza distinguo. Il canale diplomatico di Pizzaballa

Oggi oltre 2 milioni di persone hanno riempito almeno 100 città italiane. Solo a Roma erano più di 300mila. Da nord a sud, cittadini e associazioni hanno manifestato chiedendo un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e maggiore impegno diplomatico. Negli Vai su Facebook

L’articolato piano di pace voluto da #Trump rischia di rimanere lettera morta? #GAZA, LA PRUDENZA È D’OBBLIGO @ecisnetto con Fernando Gentilini, Diplomatico, Prof Paolo Magri, Presidente Comitato Scientifico @ispionline e Ambasciatore @EttoreSequi - X Vai su X

L’ambasciatore israeliano sui cortei per Gaza: “Chi è sceso in piazza non vuole la pace. L’Italia blocchi le proteste che esaltano il terrorismo” - Jonathan Peled ha affidato il suo pensiero a un post di X: trova "oltraggioso" ci siano degli eventi "che tradiscono i valori della nostra civiltà democratica" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Gaza, Egitto: i negoziati iniziano lunedì a Sharm el-Sheik. Netanyahu: siamo sul punto di un grande traguardo, Hamas sarà smantellato - I leader politici israeliani hanno ordinato all’esercito di interrompere la campagna per la conquista della città di Gaza, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto a Israele di ... Segnala ilsole24ore.com