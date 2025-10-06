Gaza esplosioni e fumo nella Striscia | continua l' azione militare dell' Idf

Lunedì mattina esplosioni e nuvole di fumo sono state avvistate nella Striscia di Gaza, mentre Israele continua a colpire l’enclave. A Wadi Gaza, colonne di fumo si sono alzate dietro edifici e tende. Intanto, in Egitto sono iniziati nuovi colloqui tra Israele e Hamas per cercare di porre fine al conflitto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, esplosioni e fumo nella Striscia: continua l'azione militare dell'Idf

In questa notizia si parla di: gaza - esplosioni

Gaza, esplosioni nella zona delle organizzazioni internazionali

Gaza, nuove forti esplosioni nella Striscia

Gaza, colpiti tunnel e pozzi: le esplosioni nel video diffuso dall'esercito israeliano

Gaza, fumo delle esplosioni nella tendopoli di Wadi Gaza I civili continuano a lasciare il nord mentre Israele colpisce la Striscia Vai su Facebook

Emanuela Pala racconta la notte di droni ed esplosioni sulla Flotilla verso Gaza Giovedì il racconto a #Piazzapulita 21.15, La7 - X Vai su X

Gaza, esplosioni e fumo nella Striscia: continua l'azione militare dell'Idf - Lunedì mattina esplosioni e nuvole di fumo sono state avvistate nella Striscia di Gaza, mentre Israele continua a colpire l’enclave. stream24.ilsole24ore.com scrive

Gaza, ancora esplosioni nella Striscia: bagliori e fumo nella notte - Una serie di lampi e bagliori sono stati visti all'interno della Striscia di Gaza sabato sera, nel contesto dei progressi verso i colloqui indiretti tra ... Scrive msn.com