Gaza esplosioni e fumo nella Striscia | continua l' azione militare dell' Idf

Lunedì mattina esplosioni e nuvole di fumo sono state avvistate nella Striscia di Gaza, mentre Israele continua a colpire l’enclave. A Wadi Gaza, colonne di fumo si sono alzate dietro edifici e tende. Intanto, in Egitto sono iniziati nuovi colloqui tra Israele e Hamas per cercare di porre fine al conflitto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

