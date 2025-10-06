Gaza e Cisgiordania come sono cambiate dal 1948 ad oggi | le mappe
I territori palestinesi, dal 1948 ad oggi, si sono ristretti sempre di più. Ad oggi ci sono la Striscia di Gaza e la Cisgiordania (nota anche come West Bank), due regioni del Medio Oriente dove vivono oltre cinque milioni di arabi. La Striscia di Gaza. Nella Striscia di Gaza, grande 365 kmq e tra le zone più densamente popolate, sono presenti oltre 2 milioni di palestinesi. Tra questi circa un milione sono minori e 1.4 sono rifugiati (come stimano Unicef e Unrwa). Secondo i dati diffusi dall’Istituto per gli studi di politica internazionale, a novembre 2023, il tasso di disoccupazione era pari al 45% (tra i più alti al mondo) mentre il 64% delle famiglie erano a rischio di insicurezza alimentare. 🔗 Leggi su Lapresse.it
