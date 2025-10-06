Gaza due anni all’inferno – Qui si fa la guerra anche a noi operatori umanitari

GAZA, DUE ANNI ALL’INFERNO – LA RACCOLTA DELLA FONDAZIONE FQ (in memoria di Mauro Del Corno). DONA QUI! Gaza, oggi, è anche il riflesso delle nostre coscienze addormentate. I governi europei hanno scelto di voltarsi dall’altra parte, dimostrandosi incapaci di prendere posizione davanti alla disumanizzazione sistematica di un popolo. Ogni esitazione ad agire contro l’indicibile alimenta la logica dell’impunità e uccide, giorno dopo giorno, la capacità collettiva di empatizzare. Due anni dopo l’orribile massacro del 7 ottobre 2023, la rappresaglia del governo israeliano ha assunto le proporzioni di un genocidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, due anni all’inferno – “Qui si fa la guerra anche a noi operatori umanitari”

