Gaza colloqui al Cairo e poi a Sharm

11.07 I colloqui egiziani sulla proposta di pace per Gaza partono nel pomeriggio a Sharm El-Sheik, preceduti al Cairo da un incontro fra la delegazione di Hamas e i mediatori di Egitto e Qatar. La squadra israeliana è attesa nel primo pomeriggio in Egitto, guidata dal ministro agli Affari strategici Dermer. Per Hamas, che ha dato un ok condizionato al piano di Trump, guida la delegazione Khalil al-Haya, tra i leader. Attesi per gli Usa l'inviato Witkoff e il genero di Trump Kushner. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

