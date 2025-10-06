Gaza c' è una sola rivoluzione | contro il Papa e contro Israele
Nell’oltraggio alla statua di san Giovanni Paolo II, compiuto non casualmente a Roma, c’è più significato di quanto la vernice spray o la kefiah abbiano potuto esprimere. Sono trascorsi oltre 500 anni dalle tesi di Wittenberg con cui Martin Lutero prendeva come bersaglio il ruolo del Papa. E benché naturalmente, poiché Dio è soprannaturalmente immune alle offese, non si sia potuto realizzare lo sforzo utopico di dare l’assalto all’Onnipotente attraverso il Vicario di Cristo, è emersa visibilmente la linea continua della rivoluzione di cui Papa Pio XII disse che «ha voluto la natura senza la grazia; la ragione senza la fede; la libertà senza l’autorità; talvolta l’autorità senza la libertà». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: gaza - sola
Israele si scagiona, archiviate l'88% delle indagini su Gaza, una sola condanna da ottobre 2023 e 46 casi chiusi, intanto il massacro prosegue
Sarà assedio entro il 7 ottobre 2025, da Israele via libera all’occupazione della “sola” Gaza City
Il progetto di governatorato a Gaza e la freddezza dei «Paesi fratelli». L'Anp resta sola
#CarmenConsoli vuole raggiungere Gaza da sola con la sua barca ma dice che ci metterebbe "tempo perché non ho i mezzi del governo" Vai su Facebook
#CarmenConsoli vuole raggiungere Gaza da sola con la sua barca ma dice che ci metterebbe "tempo perché non ho i mezzi del governo" - X Vai su X