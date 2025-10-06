Gaza bufera in tv | Francesca Albanese si infuria e lascia lo studio
. Cos’è successo – Una serata televisiva carica di tensione ha visto protagonista Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati, durante la trasmissione “In Onda” su La7. Nel corso della puntata del 5 ottobre, condotta da Luca Telese e Marianna Aprile, Albanese ha lasciato lo studio in modo improvviso, dando origine a un acceso dibattito sui social e negli ambienti politici. . Cos’è successo. L’episodio si è verificato quando, in presenza anche del giornalista del Corriere della Sera Federico Fubini e dell’ospite Francesco Giubilei, è stato affrontato il tema dell’uso del termine “genocidio” in riferimento alla situazione a Gaza. 🔗 Leggi su Tvzap.it
