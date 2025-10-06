Gaza al via in Egitto i negoziati di pace | Israele e Hamas al banco di prova del piano Trump

Tgcom24.mediaset.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il leader Usa si dice pronto ad annientare Hamas se non cederà il controllo della Striscia. Al via i negoziati a Sharm el Sheik, pressing anche su Netanyahu. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gaza al via in egitto i negoziati di pace israele e hamas al banco di prova del piano trump

© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, al via in Egitto i negoziati di pace: Israele e Hamas al banco di prova del "piano Trump"

In questa notizia si parla di: gaza - egitto

Egitto,'a Gaza oltre 100 civili uccisi al giorno,vergogna'

Gaza, altri 161 camion di aiuti entrati nella Striscia dall'Egitto | Tajani: "Sì alla Palestina se loro riconoscono Israele"

Egitto, riso e farina in bottiglie lanciate in mare: “Proviamo a inviare cibo ai nostri fratelli a Gaza”

gaza via egitto negoziatiGuerra Israele, al via in Egitto i negoziati sul piano di Trump. LIVE - E ha aggiunto che "Hamas ora deve fare in fretta, non tollererò ritardi. Scrive tg24.sky.it

gaza via egitto negoziatiAl via i negoziati sul piano di pace per Gaza di Trump - Il presidente ha aggiunto che, durante il fine settimana, ci sono state “discussioni molto positive con Hamas e con Paesi di tutto il mondo, per liberare gli ostaggi e porre fine alla guerra a Gaza”. Lo riporta altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Via Egitto Negoziati